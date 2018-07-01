Генеральный прокурор Армении Артур Давтян считает, что он не единственный представитель бывших властей и не собирается уходить в отставку.

Генеральный прокурор ответил на вопрос журналистов о том, не собирается ли он уйти в отставку, поскольку он единственный, кто все еще находится в составе власти. «Недостатки есть в любой работе, и у нас есть необходимость каждый день совершенствовать нашу работу все больше и больше. Для нас крайне важно заметить наши ошибки, наши недостатки и предпринять эффективные шаги по их устранению. Я думаю, что вы уже стали свидетелем этого и это будет иметь последовательный характер», — подчеркнул он (цитата по армянскому интернет-сайту News.am).

На замечание журналиста об отсутствии политической воли для разоблачений, генеральный прокурор подчеркнул, что он уже дал разъяснения в связи с этой ситуацией и был очень воодушевлен готовностью и поддержкой со стороны общественности по содействию в данном вопросе, что очень важно.

Minval.az