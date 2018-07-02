Британские министры приняли участие в секретной репетиции на случай смерти королевы Елизаветы II, передает РИА «Новости».

Отмечается, что секретная репетиция для подготовки к 10-дневному национальному трауру в случае смерти королевы прошла на прошлой неделе.

В ходе репетиции прорабатывались действия на следующий день после возможной кончины королевы, также министры решали, когда премьер-министру следует делать публичные заявления.

Ранее сообщалось, что королеве Великобритании Елизавете II «нездоровится», из-за чего она пропустит праздничную службу в соборе Святого Павла.

Британская королева Елизавета II, в апреле отметившая свой 92-ой день рождения, — старейшая из всех монархов мира. Продолжительность ее правления также является рекордной в истории Великобритании.

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