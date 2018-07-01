Согласно Дорожной карте, разработанной Ильхамом Алиевым, Владимиром Путиным и Сержем Саргсяном, Армения должна вернуть Азербайджану пять оккупированных районов.

Об этом сказал депутат Госдумы от правящей партии «Единая Россия» Алексей Езубов на конференции «Азербайджан — единственный союзник России на Кавказе», проходящей в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

По словам Езубова, российский лидер Владимир Путин заявил, что это неизменная позиция России.

«Россия и Азербайджан — братские и союзнические страны. И мы должны действовать вместе, сообща и в союзе», — отметил депутат, добавив, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

Minval.az