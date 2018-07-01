В результате ДТП 1 июля на Гомборском перевале автотрассы Тбилиси — Телави пострадало шесть российских туристов. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, автобус марки Suzuki, где были россияне, с нескольких метров упал в овраг. Травмы получили, по предварительным данным, шесть человек. Медики перевозят их в телавскую больницу.

Представители МВД Грузии возбудили уголовное дело по первой части 276-й статьи УК Грузии — «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью».

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