Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию до президентских выборов, которые пройдут осенью этого года. Об этом, как передает УНИАН он сообщил в интервью телеканалу RTVi.

«Я вернусь, я думаю, до президентских выборов этой осенью, экс-премьер-министр и грузинский бизнесмен Бидзина Иванишвили, я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но это у него не пройдет… Если бы они думали, что они меня смогут задержать и удержать, они бы давно уже меня забрали из Украины. Они не могут меня задержать, потому что у нас реально очень мощная поддержка», – отметил Саакашвили. Он подчеркнул, что является создателем самого успешного государства на постсоветском пространстве.

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