«Апрельские бои нанесли большой удар армянской армии и сломали вражеский хребет»

Как передает Report, об этом сказал замминистра обороны Азербайджана по личному составу, начальник Главного управления личного состава, генерал-лейтенант Керим Велиев.

По его словам, хотя руководство Армении вначале не хотело признавать этого, затем было вынуждено подтвердить это:

«Военно-политическое руководство Армении не хотело признавать поражения в апрельских боях. Но их поведение указывает на обратное. Если Армения не проиграла в апрельских боях, почему же сменилось военное руководство?».

К.Велиев отметил, что арест бывшего замминистра обороны Армении Манвела Григоряна и выявленные факты еще раз продемонстрировали постыдную ситуацию во вражеском стане:

«Армяне создали миф, связанный с волонтерским движением «Еркрапа». Последние события полностью разрушили этот миф. Там никогда не собирались патриоты».

Minval.az