Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, посол по особым поручениям Левон Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от подачи декларации об имуществе.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление в пятницу распространила пресс-служба Комитета государственных доходов республики.

«В ходе обыска квартиры Нарека Саргсяна были найдены документы на банковский вклад на сумму $6,8 млн на имена отца Саргсяна Левона Саргсяна и сестры Ани Саргсян. Левон Саргсян является послом по особым поручениям и, согласно законодательству, должен был представить эту сумму в своих декларациях», — сообщается в релизе пресс-службы ведомства.

Как выяснили следователи Комитета госдоходов Армении, «члены семьи Саргсяна — сын Нарек Саргсян и дочь Ани Саргсян тоже не указали в своих декларациях о вышеупомянутой сумме». «В следственном управлении Комитета Госдоходов Армении возбуждено уголовное дело по факту уклонения декларировать имущество и незаконного обогащения», — подчеркивается в сообщении.

Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян с 1998 года работал послом в нескольких арабских странах (Сирия, Тунис, Иордания). С 2010 года Саргсян является послом по особым поручениям.

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