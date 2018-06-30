Председатель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский призвал обращаться друг к другу по фамилии. Ранее американские специалисты пришли к выводу, что такая форма общения упрощает коммуникацию.

Об этом сообщила пресс-служба депутата. «Я сам пришёл к такому мнению десятки лет назад. Имена бывают одинаковые, и многие даже не поймут, если в большой группе людей назовешь кого-то по имени», — сказал Жириновский.

По словам парламентария, при обращении по фамилии не возникает вопросов, к кому обращается человек. Таким образом, такая форма коммуникации является самой удобной и лучшей, так как исключает «невежливость». »То же самое касается рукопожатий — у меня на кабинете висит табличка: никаких рукопожатий, подарков, поцелуев», — подчеркнул Владимир Жириновский.

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