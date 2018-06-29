Что стоит за сообщениями ереванских СМИ о возможном приезде в Баку Армена Саркисяна?

У российского ТВ новое увлечение — выдавать в эфир «цветные» версии советской киноклассики, снятой еще в «черно-белые» времена. В числе прочего, появилась и «цветная» версия знаменитых «17 мгновений весны». Реакция оказалась неоднозначной: одни горячо приветствовали нововведение, другие продолжают искать в Интернете старый, привычный, «черно-белый» вариант фильма об Исаеве-Штирлице, о котором сказать, что он стал культовым — ничего не сказать. Другой вопрос, что за анекдотами в стиле «Штирлиц кинул кирпич в Мюллера. Кирпич отскочил. «Броневой» — подумал Штирлиц и кинул второй кирпич» как-то «затушевываются» серьезные эпизоды фильма. В том числе классика политического анализа, где Штирлиц, сидя у себя дома у камина, пытается определить, кто из гитлеровских бонз может вести сепаратные переговоры с западными союзниками СССР. Вопросов много, но прежде всего советского разведчика, перебирающего рисунки с профилями приближенных фюрера, интересует, кто из них обладает реальной властью, в том числе и над армией.

А теперь весь этот «кино-экскурс» придает совершенно особое звучание недавним сенсационным «утечкам» в Ереване: в Баку может приехать президент Армении Армен Саркисян!

Правда, авторы этих «утечек» не уточнили, в качестве кого и под каким, если угодно, «соусом» Саркисян приедет в Баку. Может, он явится на форум ОЧЭС? Армения, правда, уже обещала его проигнорировать, но «объявить и передумать» постепенно становится классикой ереванской политики.

Другой вопрос, а насколько подходит господин Саркисян в качестве «переговорщика», да еще по такой сложной и деликатной теме. Дело не в том, научился ли он дипломатии за годы работы послом Армении в Великобритании, хотя история с послом Испании дает здесь изрядную пищу для размышлений. Напомним: сначала армянские СМИ громко возвестили, что президент их страны не подал руки испанскому дипломату, оскорбившись то ли за Каталонию, то ли за арестованных армянских мафиози, а потом администрация президента разъясняла: нет, все не так, с дипломатом он «поручкался» и даже имел беседу.

Конечно, президент — это звучит гордо, только вот не в переводе на сегодняшний «армянский политический». Президент в Армении — нечто вроде английской королевы. Реальной властью он практически не обладает. Конечно, окажись на месте Саркисяна более амбициозный и волевой политик, он мог бы отвоевать свой кусочек «политического пирога», но Армену Вардановичу изначально предназначалась роль этакого «зитц-председателя». Да и нынешний его визит в США тоже говорит о многом. Армянские источники до последнего гадали, состоится ли встреча президента Армении с госсекретарем США Майком Помпео и сквозь зубы признавали: если даже и состоится, то это будет «встреча вежливости».

И уж тем более дает информацию к размышлению серия протокольных снимков, опубликованных сайтом Panorama.am, как президент Армении возлагает венок к мемориалу Теодора Рузвельта, 26-го президента США. И где сопровождает главу государства весьма куцая делегация и…группа рейнджеров, отвечающих за порядок в национальных парках США.

Наконец, «утечка» о возможном визите Саркисяна в Баку появилась в контексте разговоров о том, что соперничество между президентом и премьером во внешнеполитической сфере обостряется. Что как минимум не придает веса Армену Вардановичу как «переговорщику».

Другой вопрос, что идею о визите Саркисяна в Баку, которую в администрации президента Армении уже назвали «абсурдом», в СМИ «вбросили» в то время, когда команда Пашиняна лихорадочно пытается найти выход из весьма незавидной ситуации на карабахском направлении.

Военные специалисты продолжают обсуждать грандиозный военный парад в Баку. Вслед за ОТРК и системами залпового огня внимание экспертов привлекла турецкая крылатая ракета SOM — оружие более чем серьезное. И это не считая БПЛА, систем залпового огня и прочего.

Реакция по ту сторону линии фронта оказалась весьма характерной. Пока Давид Бабаян, именующий себя «пресс-секретарем президента Нагорного Карабаха», заученно вопил очередное переложение «мы уже завтра будем пить чай в Баку!», «министр обороны» оккупационного режима Левон Мнацяканян банально проговорился: «…Кроме “Полонеза” они продемонстрировали аналогичные израильские ракеты, а также дополнительные артиллерийские системы, противотанковые средства. То есть мы знаем, чем они пополнили свой арсенал. Азербайджан продолжает производство беспилотных летательных аппаратов – как ударных, так и разведывательных. И они вновь приобрели израильские беспилотники. В течение последнего месяца стало заметно, что они запускают беспилотники в глубь нашей территории». Подтекст понятен: все это предназначено не для парадов, а для восстановления своей территориальной целостности военным путем. И самое главное, теперь, с учетом новой расстановки сил, по ту сторону линии фронта начинают понимать: такой сценарий становится пугающе-реальным.

Более того, Азербайджан еще и успешно пробивает западное «эмбарго» на поставки оружия в регион конфликта.

Поясним: эмбарго это касается как бы всех сторон и участников. Но Армению, которая получает оружие в подарок от Москвы, это не особо волнует. К тому же здесь были уверены: Россию рано или поздно уговорят прекратить поставки оружия в Баку уже за «живые» деньги, а больше никто его и так не продает.

А теперь выясняется, что, во-первых, есть Израиль, Беларусь и еще многие «игроки». Эмбарго это уже зияет дырами величиной с вертолеты Bell и гаубицы Dana. Теперь новая печаль — Азербайджан ведет успешные переговоры с немецким оружейным концерном Rheinmetall — производителем знаменитых танков «Леопард» и еще много чего интересного. Руководитель комиссии парламента Армении по внешним связям Армен Ашотян в своем «Фейсбуке» попытался поучать немецких оружейников: оказывается, сделки немецкого производителя военной техники с Азербайджаном нарушат законодательство Германии. «Данная организация является крупным производителем военной техники. Считаю, что подобная сделка, если она произойдет, нарушает законодательство Германии о поставке военной техники в зоны конфликта и ее международные обязательства», — негодовал Ашотян, который пообещал официально обратиться к коллегам из Бундестага с просьбой предоставить разъяснения и привлечь внимание к этому вопросу. В ФРГ, правда, заверяют, что сделка, заключенная с Азербайджаном, не нарушает этого самого эмбарго, но…договаривались в Азербайджане с министерством оборонной промышленности. И вряд ли о поставках наборов игрушечных «леопардиков».

Плюс ко всему в Азербайджане объявили: вооруженные силы нашей страны 2-6 июля проведут широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии. Как уточнили в Минобороны, «к учениям будут привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения». В ходе учений «будет отработано нанесение условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и БПЛА, а также проведение широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий». Словом, Армении есть чего испугаться.

Тут уже не выдержали нервы у МИД Армении: как это так — нас не предупредили! После чего начались ссылки на документы ОБСЕ.

Конечно, ссылки на нормы ОБСЕ в устах армянских дипломатов звучат весьма экзотично. И неудивительно, что глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления ереванских дипломатов, подчеркнул: Армения скрывает значительную часть своего военного потенциала от режима контроля, концентрируя большое количество военной техники и персонала на оккупированных территориях Азербайджана. По его словам, грубо поправ Устав Организации Объединенных Наций и Хельсинкский Заключительный акт, Армения оккупировала территорию Азербайджана, прибегнув для этого к применению военной силы. «Продолжая оккупацию территорий Азербайджана и незаконную военную деятельность на них, Армения тем самым явственно нарушает основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и размещения вооруженных сил на территории страны только с согласия принимающего государства, которые составляют основу режима укрепления мер доверия и безопасности, согласно Венскому документу ОБСЕ», — напомнил азербайджанский дипломат. В переводе: а Карабах вы захватывали по нормам ОБСЕ? Или по этим самым нормам продолжаете его оккупировать?

И вот тут уже весьма показательным выглядит анекдотичное выступление делегата от Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян с чисто женской способностью первой «обозначить» панику возопила с трибуны: «А вас (азербайджанских делегатов — Ред.) я попросила бы объяснить Ассамблее, почему Баку в эти дни вновь скапливает оружие и боеприпасы на границе? Вы что готовитесь к войне?».

Не будем напоминать азбучные истины, что Азербайджан на собственной территории имеет полное право и передислоцировать войска, и проводить учения. Честно говоря, трудно представить себе, что господа Ованнисян за посещениями модных бутиков и салонов красоты совершенно упустила из виду политическую хронику и действительно ни сном ни духом не ведает, что в Баку регулярно подчеркивали: если переговоры не дадут результата, то конфликт будет решен военным путем. В Армении, конечно, все это слышали и читали. И даже как бы реагировали. Включали на полную катушку «дипломатию школьных ябед», вопили во всю мощь тренированных голосовых связок о «милитаристской риторике официального Баку». Но…не делали выводов. А еще убеждали всех, и прежде всего самих себя: это, мол, «риторика для внутреннего употребления», у «этих кочевников» современной армии нет и не может быть по определению, а значит, никакой войны не будет, можно ни о чем не беспокоиться и продолжать оккупацию, время от времени вбрасывая такие идейки на переговорах, которые эти самые переговоры надежно затормозят.

А теперь выяснилось, что в Баку не просто говорили о возможности военного решения конфликта — Азербайджан все эти годы занимался реальным военным строительством и создал современную, вооруженную и боеспособную армию, которой действительно по силам провести операцию по зачистке Карабаха от оккупантов. И теперь, после парада, на фоне новостей о новых контрактах и договоренностях азербайджанских оружейников, сообщений об учениях, фотографий военного парада и «сдвинувшейся» линии фронта на нахчыванском и физули-джабраильском направлениях, вопрос «а если завтра война?» в переводе на армянский зазвучал уже с совершенно другой интонацией. Как и обещания «пить чай в Баку» —это как раз может и получиться, но или в тюрьме для военных преступников, или в лагере военнопленных. В Армении внезапно осознали, что страна уже давно живет в состоянии «обратного отсчета» до новой войны, время, в том числе и на подготовку общественного мнения, упущено, а наверстать разрыв в военном потенциале в обозримом будущем не получится. И как быть? Ударить первыми? Результаты, как показал апрель 2016 года, могут оказаться весьма плачевными для армянской стороны. Ждать? Есть серьезный риск дождаться новой войны. Уповать на бессмертное «Заграница нам поможет»? Но…уж какие обещания давали армянским лидерам век назад, во времена первой мировой, и даже подписали Севрский договор, только в решающую минуту все эти обещания и даже арбитражное решение Вудро Вильсона отправились в архивы. То есть в мусорную корзину. И где гарантия, что «сюрприз» не повторится? Уступить на переговорах, пока война еще не началась? Похоже, в «команде» Пашиняна на всякий случай ищут и «переговорщика-смертника», на которого в случае чего можно будет свалить всю ответственность за подписание заведомо невыгодных Армении соглашений и затем отказаться от их выполнения. Отсюда — и уже опровергнутые слухи о привлечении к переговорам Сержа Саргсяна, и нынешняя «утечка» про Армена Саркисяна. Только вот…дело даже не в том, что найти кандидата на роль такого «дипломатического жертвенного барашка» тоже оказывается нелегко. Просто все эти неуклюжие маневры не отменяют главного: «обратный отсчет» для Армении продолжается. И на этом фоне политическая беспомощность ее новых властей, неспособных принять давно назревшие решения, не обещает этой стране ничего хорошего.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az