Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о важной роли русского языка на постсоветском пространстве, а также подчеркнула, что в Азербайджане с уважением относятся к правам русскоязычного населения.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о важной роли русского языка на постсоветском пространстве, а также подчеркнула, что в Азербайджане с уважением относятся к правам русскоязычного населения.
Дата: 2018/06/28 21:14
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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