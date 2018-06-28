Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил к 6 годам лишения свободы, сообщает Sputnik-Грузия.

Следствие установило, что М.Саакашвили поручил на то время министру внутренних дел Вано Мерабишвили избить Гелашвили после того, как в газете «Резонанси» в июне 2005 года появилась статья под названием «Валерий Гелашвили уступит свой дом Саакашвили». В этой статье Гелашвили написал, что у него отобрали имущество, и выразил возмущение по этому поводу. В этой же статье он в оскорбительной форме говорил о личной жизни Саакашвили.

Задание Саакашвили, как отмечает следствие, было выполнено 14 июля 2005 года. С Гелашвили расправились сотрудники специального оперативного департамента и бойцы вооруженного спецназа.

Гелашвили получил травму черепа, многочисленные переломы лицевых костей, рваные раны в области носа и лба, переломы костей верхней и нижней челюсти.

М.Саакашвили предъявили обвинения по статьям «превышение служебных полномочий с применением насилия» и «организация нанесения тяжкого вреда здоровью группой лиц».

Minval.az