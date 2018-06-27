Военные парады — традиция всемирная. В России, Франции и многих других странах их проводят каждый год, с демонстрацией военной техники, строевой выучки и т.д. В США за последние 18 лет военных парадов не проводили вообще. Теперь Дональд Трамп вроде бы задумал провести нечто подобное к 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, но тяжелой техники на параде, по всей видимости, не будет.

В Азербайджане ежегодных парадов не проводят. Иное дело — юбилейные даты.

26 июня 2018 года наша страна отмечала столетний юбилей своей Национальной армии, созданной еще во времена независимой Азербайджанской Демократической Республики и возрожденной после восстановления независимости Азербайджана. Отмечала торжественно, с военным парадом, ради которого «сдвинули» на апрель Формулу 1, и с воздушным шоу.

Праздник получился масштабным и во всех смыслах красивым. Безупречный шаг парадных «коробок» на площади Азадлыг, завораживающее своей мощью, выверенное до сантиметра движение тяжелой техники, великолепное — иначе не скажешь — авиашоу, в ходе которого над Бакинской бухтой четким строем прошли вертолеты и самолеты, а затем «азербайджанские соколы» впервые в истории военной авиации продемонстрировали фигуры высшего пилотажа на «штурмовиках» Су-25. Уже днем — выступление пилотажных групп «Турецкие звезды» и «Соло Тюрк»…Вдоль всего проспекта Нефтчиляр, по которому с площади Азадлыг уходила принимавшая участие в параде техника, выстроились зрители, которых никто не мобилизовывал и не обязывал. В толпе — государственные флаги Азербайджана, дети и подростки, одетые в военную форму, наконец, «телефонный» Интернет и публичный вай-фай, которые просто не выдерживали нагрузки от бесчисленных прямых эфиров в Фейсбуке. И самое главное, настроение. Ведь парад — это не просто захватывающее шоу. Это прежде всего демонстрация военной мощи собственной страны.

И хотя сама фраза «подвести итоги парада», наверное, режет слух, сегодня нет сомнений: эта демонстрация военной мощи действительно удалась.

Традиционное начало военного парада — это торжественный марш со знаменами. Сначала на площадь Азадлыг вынесли трехцветный государственный флаг Азербайджана. Затем — боевые знамена родов войск Вооруженных сил. А потом перед трибуной пронесли боевые знамена тех воинских частей, которые отличились при освобождении в апреле 2016 года от оккупации части территорий Физулинского, Джебраильского и Тертерского районов, а также воинских частей Отдельной общевойсковой армии, отличившейся недавно в ходе Гуннутской операции.

Затем — торжественный проход парадных «коробок», По площади Азадлыг прошли военнослужащие подразделений Сил специального назначения и морских пехотинцев, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Особой службы государственной охраны. Именно подразделения спецназа, напоминают многие, сыграли особую роль в успехе и апрельских боев 2016 года, и Гызылгая-Гуннутской операции. В едином строю с азербайджанскими воинами — турецкий спецназ, дань памяти Кавказской исламской армии, которая 15 сентября 1918 года освободила Баку от дашнакско-большевистских сил.

И, конечно же, проследовала по площади боевая техника. Перед трибуной и зрителями прошли многофункциональные бронемашины, оснащенные противотанковой ракетной системой Спайк, а также самоходные 120-мм минометными установками, поражающими цели противника на расстоянии до 7 км. В параде приняли участие бронемашины Марал-1 и Марал-2 — изделие азербайджанских оружейников. В парадном строю — БТР-82А, оснащенные спутниковой системой наведения, командно-штабные бронемашины, для проведения разведывательной деятельности в полевых условиях. И, конечно же, беспилотные летательные аппараты нескольких модификаций: ORBITER, HERON, HERMES, HAROP, и разведывательные, и ударные, те, что уже показали свою мощь и эффективность в апреле 2016 года. И быть может, в некоторых тонкостях их ТТХ могут разобраться только специалисты, но надо было видеть (и слышать), как встречали зрители уже доказавшие свою эффективность в реальном бою «беспилотники», которые два года назад ввергли Армению в состояние шока.

Понятный восторг вызвали 122- и 152-миллиметровые артустановки, способные уничтожать цели противника на глубине 15-17 км, 122-миллиметровые МСТА, Пион, ОС1А, БМП-3, танки Т72-м1, Т90-С. Неизгладимое впечатление произвела техника противовоздушной обороны, от ЗРК «Оса» до ЗРК С-300 «Фаворит», и, конечно же, системы «Щит» и «Молния». Не обошлось без демонстрации систем залпового огня, в том числе знаменитых «Полонезов», приобретенных у Беларуси. Появились на площади оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «LORA» (Long Range Attack) израильского производства. Уже потом, в ходе «воздушной» части парада — два вертолёта «Ми-17», которые пронесли над площадью Азадлыг государственный флаг Азербайджанской Республики и портрет общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Затем — легкие и маневренные многоцелевые вертолеты «БЕЛЛ-412», палубные вертолеты «КА-32», многофункциональный транспортный «Ми-24 ГРИФИН», вертолеты «Ми-17 – 1В», «Ми-17», вооруженные ракетами типа «ЛАХАТ», «СПАЙК НЛОС», а также«Ми-35» и «Ми-24». После них — самолеты: «Л-39», который не только используется как учебно-тренировочный, но еще может нести неуправляемые ракеты и бомбы, истребители «Миг-29», штурмовики «Су-25», ставшие главными «героями» воздушного шоу.

Кроме всего прочего, военный парад продемонстрировал успехи, если можно так выразиться, азербайджанской «военной дипломатии». Нет, это не только торжественный марш миротворческого батальона, выполняющего задачи в рамках операции НАТО в Афганистане. Американские вертолеты «БЕЛЛ» в бакинском небе уже ввергли в состояние нешуточной паники ереванский истеблишмент: как оказалось, Азербайджан пробил «эмбарго» на поставки оружия в конфликтные регионы, действующее в США и ряде других стран. По совести говоря, то, что это эмбарго далеко не абсолютно, было понятно еще после поставок в Азербайджан гаубиц DANA.

А на трибуне рядом с азербайджанским руководством наблюдали за парадом иностранные делегации — из Турции, Пакистана, Беларуси, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Ирана, Израиля, Казахстана, Узбекистана, России, Саудовской Аравии и Украины. Причем в той же Турции только накануне завершились президентские выборы, ликвидирован пост премьер-министра, переформатируется правительство…Но тем не менее в Баку прибыла из Анкары весьма представительная делегация. Одно только это — уже солидная информация к размышлению о географии военных связей Азербайджана, которые, в отличие от Армении, не строятся по системе «одного окна».

Но, возможно, даже не это главное. Азербайджан продемонстрировал на параде не только новые образцы оружия или строевую выучку своих солдат. Наша страна продемонстрировала Армию с большой буквы. Ту самую армию, которая вооружена самым современным и эффективным оружием, причем речь идет не об отдельных образцах, а о «линейках», продуманных с тем расчетом чтобы уверенно решать самые разные боевые задачи на разную «глубину» и разного «масштаба», от точечных операций до наступления широким фронтом. Набирает силу собственная азербайджанская военная промышленность.

А это уже придает совершенно иной вес и звучание словам Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева: «Азербайджан никогда не смирится с оккупацией. Азербайджан должен восстановить и восстановит свою территориальную целостность. Для этого мы должны были создать сильную армию. Сегодня с полной уверенностью могу сказать, что нам удалось добиться этого. Сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий мира». Как подчеркнул Верховный Главнокомандующий, «на землях, освобожденных от захватчиков в апрельских боях 2016 года, нахчыванской операции 2018 года, был поднят азербайджанский флаг. Это имеет огромное моральное значение. Эти флаги будут продемонстрированы сегодня на этом параде, на площади Азадлыг. Эти флаги вели наших военных вперед. Эти флаги были в бою. Сегодня они развеваются на освобожденных от оккупации азербайджанских землях и доставлены сюда для сегодняшнего парада. Наступит день, когда азербайджанский флаг, поднятый после освобождения на остающихся сегодня под оккупацией землях, будет доставлен на площадь Азадлыг и продемонстрирован на военном параде. Мы должны приближать и приближаем этот священный день».

И понятно, что весь этот красивый и яркий парад превратился еще и в «месседж», направленный Армении. Той самой Армении, где его, судя по всему, «отсмотрели» весьма внимательно.

А вот дальше началось нечто невразумительное. Сначала на авансцену выпустили «аналитиков», которые принялись искать в выступлении Президента Азербайджана «внутриполитический» подтекст и уверять: ничего страшного, о восстановлении своей территориальной целостности и о том, что завершился только первый этап войны, в Баку говорили и раньше. Чем живо напомнили недавние «разъяснения» своего минобороны, что на Нахчыванском направлении ничего заслуживающего внимания, дескать, не происходит. Затем в дело вступили дипломаты. Глава МИД Армении Мнацаканян попытался обвинить Азербайджан в «бряцании оружием». Тигран Балаян попытался по примеру Трампа освоить «Твиттер-дипломатию», перешел на личности, чего дипломату делать уж точно не стоило бы, но в результате предстал в карикатурном виде. За что удостоился ироничного комментария уже от МИД Азербайджана: «Забавно было познакомиться с рядом последних комментариев, которые сотрудники МИД Армении опубликовали на своих профилях в Твиттер. Это доказывает, что парад произвел неизгладимое впечатление. Ну что же, делайте выводы, товарищи армяне», — написал в своем аккаунте официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. А ереванский «Спутник» так вообще выдал сентенцию: «Призрак «бархатной» Армении»: Азербайджан усиливает образ врага».

Еще недавно в Ереване делали серьезную ставку на «позитивный эффект» от своей «бархатной недореволюции». Но теперь постепенно начинают осознавать: и здесь все не так уж хорошо складывается. Конвертировать вялые аплодисменты общественности в осязаемые гарантии безопасности не получается и вряд ли получится. Но…здесь продолжают крутить заезженную пластинку просто потому, что ничего более вразумительного сказать не могут.

И самое главное, все эти малоадекватные «выкладки» уже не могут затушевать главного: теперь о решимости восстановить свою территориальную целостность в Азербайджане говорят на фоне заметно возросшей военной мощи. А еще — на фоне краха «стратегической задумки» Армении.

И, быть может, здесь нужно немного «отмотать назад» и привести еще одну выдержку из речи Президента: «Строительство армии – наша основная задача. Для создания мощной армии нужна сильная экономика. Мы очень активно работали в этом направлении. За последние 15 лет не было второй такой страны, которая развивалась бы в экономической сфере так стремительно, как Азербайджан. Наша экономика выросла в 3,2 раза. Благодаря своему экономическому потенциалу Азербайджан сегодня чувствует себя очень спокойно». А это уже позволило «нарастить» в 15 раз свой военный бюджет, уверенно реализовать политику технического перевооружения армии, регулярно проводить учения, а вместо нудных наставлений о необходимости «стойко переносить трудности и тяготы» реально улучшать бытовые условия жизни военнослужащих…

А теперь вспомним: лет 20 назад в Армении тогдашний президент Левон Тер-Петросян призвал договариваться с Азербайджаном, предупредив, что теперь расстановка сил будет меняться не в пользу Армении. Результат известен: «ползучий переворот» и отстранение от власти. Пост президента занял Роберт Кочарян, представитель «карабахского клана», который в приватных беседах с иностранными дипломатами делился планами: дескать, для Армении сейчас главное — это не «испугаться» и не подписать чего-то сгоряча. Да, азербайджанцы уповают на свою нефть, но подождем, когда нефтедоллары осядут на чьих-нибудь счетах на Каймановых островах, а тогда, мол, поговорим. Если вспомнить, до каких масштабов доходило воровство всего и вся в Армении, где у власти находился «карабахский клан», где генерал Манвел Григорян умудрялся красть майки, трусы и даже похоронные венки, то можно понять, откуда Роберт Седракович черпал представления о жизни.

Но сегодня в Армении начинают понимать: лидеры страны жестоко просчитались. В Азербайджане политика строилась и строится по совсем другим правилам. По площади Азадлыг проследовала не просто современная военная техника. По ней, если угодно, проследовали еще и те «нефтедоллары», которым армянские стратеги предписали судьбу по большей части «осесть в налоговом раю», а чуть-чуть — быть потраченными на популистские проекты. А они вместо этого доходы от нефти были грамотно реинвестированы, обеспечив устойчивую экономику и боеспособную армию. Азербайджан набирает военную силу, а Армения, несмотря даже на российские оружейные подарки, продолжает слабеть, причем разрыв между Баку и Ереваном увеличивается пугающими темпами. И эта разница уже получила свое «территориальное» прочтение. Словом, даже беглый анализ не оставляет сомнений: в Армении после азербайджанского парада, в особенности на фоне недавних военных успехов, находятся в состоянии «глубокого перепуга». Здесь отдают себе отчет: вся эта военная мощь закуплена не для шоу и не для демонстрации. Уже завтра все это может быть, и, вероятнее всего, будет обрушено на боевые порядки оккупантов в Нагорном Карабахе, если те не успеют вовремя убраться с чужих оккупированных земель.

И на что в этом случае уповать Армении? На то, что в горах найдут магический «цветик-семицветик» и, отрывая его лепестки, можно будет пожелать сделать Армению самой сильной? На «золотую рыбку»? Так что теперь Еревану предстоит болезненный процесс осознания новой реальности. И армянским политикам лучше бы сказать своим согражданам что-то вразумительное…пока азербайджанская армия не получила приказ наступать по всему фронту.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az