Выступая на полигоне в Черниговской области, где проходили учения по территориальной обороне, глава секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в результате развития системы подготовки резервов, разработанной в Генеральном штабе, Украина «должна получить мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить страну от любого агрессора», сообщает пресс-служба СНБО.

«Развитие системы территориальной обороны должна обеспечить в условиях особого периода (то есть в условиях масштабного военного противостояния) преобразование каждого района, каждого города в неприступную крепость», — сказал Турчинов.

Также секретарь СНБО отметил, что в ходе учений в Черниговской области бок о бок находились ветераны антитеррористической операции и молодежь. По словам Турчинова, такое взаимодействие «является важной составляющей патриотического воспитания».

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