Королевский этикет — дело сложное и тонкое. Привыкнуть к соблюдению всех правил этикета — долгий путь, который придется пройти Меган Маркл, жене Принца Гарри, лишь месяц назад ставшей полноправным членом королевской семьи. Но статус герцогини Сассекской, который американская актриса получила в качестве свадебного подарка от бабушки своего мужа, требует жертв. Например, Меган теперь запрещено… есть чеснок. Елизавета II ненавидит чесночный запах, это давно известно, и все ее повара не раз публично об этом говорили. Никакого чесночного духа она не потерпит даже от жены любимого внука, пишет издание 7Дней.

Для Меган это неприятная новость. Потому что она любит и умеет готовить, много раз бывала в Италии, а итальянская кухня, как известно немыслима без этого овоща, словом, Меган — в отличие от действующей королевы — чеснок очень любит и не мыслит себе без него жизни. Но придется. Хотя официально запрет чеснока и чесночного запаха распространяется лишь на публичные места, а дома, в приватной обстановке, его употребление не возбраняется, совершенно очевидно, что в реальности осуществить этот «номер» невозможно. Запах слишком долго сохраняется, как с ним не борись, и Меган, конечно же, не станет рисковать расположением бабушки принца ради своих старых привычек.

В конце концов, Меган научили правильно заваривать чай — еще до свадьбы. Научится она обходиться и без чесночной приправы. Как, впрочем, и от лука. Явного запрета при дворе на этот овощ не существует, но если кто-то учует его запах в присутствии королевы — быть беде. Остается надеяться, что Меган, которую «подозревают» в беременности, не станет из-за своего деликатного положения грезить именно о злосчастном чесноке. Официальных заявлений о беременности герцогини из Кенсингтонского дворца пока не поступало, но тот факт, что ее новоиспеченный супруг принц Гарри не взял ее с собой в официальную поездку, говорит о многом.

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