Азербайджанский футбольный клуб «Габала» подписал форварда албанского «Шкендербеу».
Как сообщает «Азериспорт», ряды команды пополнил 26-летний нигериец Джеймс Аденийи. С ним был подписан трехлетний контракт.
Азербайджанский футбольный клуб «Габала» подписал форварда албанского «Шкендербеу».
Как сообщает «Азериспорт», ряды команды пополнил 26-летний нигериец Джеймс Аденийи. С ним был подписан трехлетний контракт.
Дата: 2018/06/26 21:16
Раздел: Азербайджан, Спорт
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