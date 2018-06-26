Азербайджанский футбольный клуб «Габала» подписал форварда албанского «Шкендербеу».

Как сообщает «Азериспорт», ряды команды пополнил 26-летний нигериец Джеймс Аденийи. С ним был подписан трехлетний контракт.

Minval.az