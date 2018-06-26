«Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория на официальном приеме, организованном посольством Азербайджана в Грузии по случаю 100-летия Вооруженных сил Азербайджана.

Министр сказал, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между двумя странами служит развитию и безопасности в регионе: «Между Грузией, Азербайджаном и Турцией установилось успешное трехстороннее сотрудничество».

Л.Изория выразил свои поздравления по случаю 100-летия азербайджанской армии.

Minval.az