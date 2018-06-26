Президент РФ Владимир Путин поручил МВД и Минтруда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в РФ, сообщается на сайте Кремля.

В ходе прямой линии Путин заявил, что надо пойти по пути либерализации приобретения гражданства РФ.

«Министерству внутренних дел РФ совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ… принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство и при необходимости представить соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство РФ», — говорится в поручении.

Согласно поручению, срок выполнения поручения 31 августа 2018 года. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда Максим Топилин.

Minval.az