В военном параде примут участие около 4000 военнослужащих Министерств Обороны, Внутренних Дел, Чрезвычайных Ситуаций, Службы Государственной Безопасности, Государственной Пограничной Службы и Специальной Службы Государственной Охраны, а также парадного состава Вооруженных Сил Турецкой Республики.

На параде будут представлены свыше 240 единиц военной техники, более 70-ти летных средств, в том числе принятые недавно на вооружение различного рода самые новые и современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

В параде также примут участие до 100 представителей из Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Королевства Саудовская Аравия и Украины.

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