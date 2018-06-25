Президент России Владимир Путин прагматично относится к волатильности рейтинговых показателей власти ввиду пенсионной реформы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Лента».

Так представитель Кремля прокомментировал данные ВЦИОМ о снижении оценок работы правительства и главы государства в июне. Он также напомнил, что Путин пока не принимает участие в экспертных обсуждениях пенсионной реформы, которая является «очень социально значимой и резонансной темой».

«Поэтому общественная резонансность так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей. Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится, и для него главное — это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства, и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей всегда для него превыше всего», — заключил пресс-секретарь президента.

О повышении пенсионного возраста премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. В политической среде реформа вызвала неоднозначную реакцию. Так, депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петровпризывал государство взять на себя ответственность за обеспечение оплаты похорон россиян, умерших раньше наступления пенсионного возраста.

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