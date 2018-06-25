Казахстан запретил импорт продукции 36 птицефабрик России из-за птичьего гриппа.

Об этом сообщила пресс-служба Минсельхозареспублики.

«Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Российской Федерации: в Курской, Пензенской и Самарской областях», — говорится в сообщении.

С 21 июня нынешнего года запрещен ввоз в Казахстан живой птицы и инкубационных яиц, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции. Также запрещен импорт кормов и кормовых добавок для птиц, не прошедших тепловую обработку, охотничьих трофеев, не прошедшие таксидермическую обработку, бывшего в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц из указанных выше областей России.

Полный список птицеводческих предприятий, чья продукция запрещена к ввозу в Казахстан приводится на сайте министерства, , информирует «Лента».

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