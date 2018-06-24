До 100 человек попали в больницы с отравлением после свадебного торжества в Батуми.

Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Предположительная причина массового отравления – еда или выпивка, которую гости попробовали на застолье в одном из батумских банкетных залов. Свадьбу отмечали несколько дней назад, однако десятки человек, присутствовавшие на ней, до сих продолжают лечение в различных клиниках города. Среди отравившихся есть дети. По словам врачей, у всех пациентов наблюдаются одинаковые симптомы – жар, рвота и диарея.

Точную причину отравления гостей свадьбы должна установить экспертиза.

Minval.az