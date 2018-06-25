Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал санкции, которые президент Украины Петр Порошенко ввел в отношении более чем двух тысяч физических и юридических лиц России.

«Он сумасшедший человек и когда-нибудь будет арестован. По его лицу видно, что он шизофреник», — отметил Жириновский, слова которого приводит российский интернет-портал eg.ru.

Говоря об ограничительных мерах, политик добавил: «В мире такого не было никогда еще. Никто не имеет право вводить санкции против других граждан, тем более против политических партий. Тогда мы должны ввести санкции против всего мира, какие-то активы и так далее».

Также лидер ЛДПР объяснил, зачем Киев идет на санкции и чего добивается.

«Они меня 25 лет держат в черном списке, чтобы я не имел права приезжать на Украину. Ну и ради Бога. Они порождают себе врагов Украины, не народа украинского, а режима. Ну, сходят с ума люди, больше нечего делать. Вот такие дурацкие вещи они объявляют, глядишь, кто-то на них внимание обратит, иначе забывают, что есть такое искусственное образование — Украина», — заключил Жириновский.

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