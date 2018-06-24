В Казахстане в нескольких городах прошли акции протеста, объявленные запрещенным в стране оппозиционным движением. Полиция задержала десятки активистов, сообщает «Радио Свобода».

В частности, в городе Алматы и столице Астане полиция задержала минимум по десять человек. Также о задержаниях сообщают и в других городах. Общее число задержанных пока не известно.

Отмечено, что акции созвало через соцсети оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана», деятельность которого в стране запрещена, с заявленной целью добиться от властей бесплатного образования для всей молодежи страны. Правоохранители предупреждали людей не участвовать в этих акциях.

Minval.az