Чиновники Кировского района Ленинградской области постановили эксгумировать останки советских солдат, которые были найдены несколько лет назад поисковым отрядом «Ингрия». Захоронения 14 бойцов Волховского фронта, принимавших участие в прорыве блокады Ленинграда, мешают разработке песчаного карьера, сообщает РБК.

По мнению поисковиков, чиновники и бизнесмены нарушают законы «О погребении и похоронном деле» и «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Активисты уверены, что они обнаружили военное кладбище, созданное ещё в годы войны, которое должно быть восстановлено на том же месте, а память защитников увековечена. Представители местной администрации заявили, что это всего-навсего единичные захоронения и решили перенести останки в братскую могилу мемориала «Новая Малукса».

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