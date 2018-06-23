Сплошное радиолокационное поле на малых высотах, способное обнаружить низколетящие цели, в том числе беспилотники, развернули над крупнейшими городами России.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам начальник радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан.

«На сегодняшний день над всеми крупнейшими городами России у нас создано дежурное радиолокационное поле на малых высотах», — рассказал он.

По словам Кобана, уровень оснащенности радиотехнических войск современными и перспективными средствами вооружения уже достиг 70 процентов.

«Мы сосредоточились на переоснащении войск новыми комплексами и средствами автоматизации. Комплексами, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства. Эта задача уже реализована в московской зоне ответственности», — сказал Кобан.

Также одной из приоритетных задач является создание радиолокационного поля и контроля воздушного пространства в арктической зоне.

На сегодняшний день в Арктике развернута группировка РТВ, ведутся работы по ее совершенствованию и наращиванию.

«Боевые расчеты, которые выполняют задачи в Арктике, предварительно проходят подготовку специалистов расчетов радиотехнических войск. Нами утверждена специальная программа для этих расчетов, они по этой программе занимаются и показывают достаточно эффективный результат в особых климатических условиях Арктики», — добавил Кобан.

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