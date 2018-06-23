Фестиваль популярной грузинской острой приправы аджики отметят на западе страны, в городе Зугдиди. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

В рамках фестиваля, ценители вкусной еды не только выберут лучшую приправу и блюда национальной кухни, но и проголосуют за уличных торговцев, лучшему из которых будет дана возможность представить страну на европейском фестивале «Стрит фуд» в Берлине.

Также в рамках фестиваля они поделятся с публикой интересными историями из гастрономической культуры Грузии, передает Sputnik Грузия.

Minval.az