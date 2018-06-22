Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, судья около часа пребывал в совещательной комнате, а по ходатайствам защитников Савченко в пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки или ночной домашний арест. Поручителями готовы были выступить 26 человек.

Суд также обязал Службу безопасности Украины проверить факты якобы принудительного отбора крови у нардепа в СИЗО СБУ.

Напомним, Савченко обвиняют в подготовке терактов и госпереворота. Нардепу грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. 23 марта её арестовали на два месяца, после чего она объявила бессрочную голодовку.

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