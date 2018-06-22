Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Северной Кореи еще на один год по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По этому закону американский президент наделяется правом регулировать торговлю и экономические отношения в случае угрозы национальной безопасности, которая исходит из-за рубежа. Для этого лидер США должен объявить статус угрозы национальной безопасности или экономике. После этого Вашингтон имеет права блокировать транзакции из страны, откуда исходят угроза и замораживать на ее территории счета. В случае атаки на США из этого государства, президент имеет даже право конфисковать имущество страны, людей или групп, которые связаны с нападением. Данный статус «угрозы национальной безопасности» президент должен обновлять ежегодно.

Minval.az