С 1 по 28 февраля 2018 года армянские вооруженные силы (в том числе и в рядах карабахских сепаратистов) объявили о 4 случаях смерти. Две потери были боевыми, пишут армянские СМИ.

Боевые потери:

7 февраля на южном направлении выстрелом со стороны противника был убит военнослужащий карабахских сепаратистов Айк Размикович Калантарян, 1998 года рождения.

22 февраля в северо-восточном направлении выстрелом с азербайджанской стороны был убит военнослужащий карабахских сепаратистов Григор Карапетович Егоян, 1998 года рождения.

Небоевые потери:

8 февраля в результате болезни в госпитале Степанакерта (Ханкенди — прим.ред) скончался военнослужащий карабахских сепаратистов Айк Сергеевич Акобян, 1999 года рождения.

12 февраля из-за проблем со здоровьем в военном госпитале скончался военнослужащий Вооруженных сил Армении Степан Степанян.

Minval.az