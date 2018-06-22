Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11-12 июля собирается принять участие в саммите НАТО в Брюсселе.

Об этом в пятницу сообщила газета «Жаманак».

«Участие премьер-министра Армении в саммите НАТО очень важно для нашей страны. Хотя Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности [ОДКБ], официальный Ереван рассматривает НАТО как партнерскую организацию и надежного союзника в вопросах обеспечения безопасности республики», — сообщил источник издания в армянском правительстве.

Ранее Пашинян заявил, что его правительство не собирается менять внешнеполитический курс страны и остается приверженным всем заключенным международным соглашениям.

Minval.az