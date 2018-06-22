Украина внесла в расширенный санкционный список семь политических партий России.

Об этом сообщает официальный сайт президента страны Петра Порошенко.

В данный список попали «Единая Россия», Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), «Родина», Демократическая партия России, Аграрная партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и «Патриоты России».

Согласно документу, у партий должны быть заблокированы активы на территории Украины, запрещен вывод капиталов за пределы страны, приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств, а также прекращена выдача разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей. Также вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.

Кроме того, под санкции Украины попала Центральная избирательная комиссия во главе с Эллой Памфиловой. Всего санкционный список увеличился на 30 российских юридических лиц.

Minval.az