Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой направить в адрес киевских властей уведомление о прекращении действия Договора о дружбе с Украиной. Об этом РЕН-ТВ сообщили в пресс-службе партии.

В письме Жириновский обращает внимание Путина на то, что спустя 20 лет после того, как этот Договор вступил в силу, Украина грубо нарушает и игнорирует многие статьи документа, а многие, по его словам, вовсе утратили свою актуальность.

«Депутаты фракции ЛДПР констатируют, что Договор о дружбе не действует», — говорится в письме.

Жириновский также напомнил, что из-за событий в 2014 году на Украине власть буквально захватили радикалы, организовавшие многочисленные беспорядки на территории страны.

«На Украине за четыре года боевых действий погибли тысячи мирных граждан, в основном русских, запрещен русский язык, ущемляются права русскоязычных граждан, Россию называют страной-агрессором», — написал Жириновский, отметив, что политика, которую проводит Киев, противоречит как Договору о дружбе, так и нормам международного права.

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