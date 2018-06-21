Крупный бизнесмен и глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян обратился в министерство спорта и по делам молодежи, с призывом удалить имя его сына — Нвера Царукяна из списка на получение отсрочки от службы. Об этом сообщает газета «Жаманак».

«Этот поступок пытаются представить как благородный шаг со стороны Царукяна, которым он ставит сына наравне с другими военнообязанными. Но реальность совершенно другая», — пишет газета.

Отмечается, что после публикации информации об освобождении Нвера Царукяна от службы в армии, премьер-министр Пашинян позвал к себе министра спорта и по делам молодежи Левона Ваградяна (получил пост от партии Царукяна) и ему подробно объяснил, что эту должность ему дали не для того, чтобы писать ходатайства об освобождении от службы в армии сыновей своих покровителей.

Пашинян сказал, что если его сын хочет служить в Карабахе, то он не потерпит, чтобы сыновья других чиновников и олигархов были освобождены от несения воинской службы.

Кроме того, согласно газете, Пашинян также поручил изучить обстоятельства службы сыновей других чиновников и доложить ему.

Minval.az