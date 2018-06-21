Азербайджан активно использует опыт других стран, в том числе Турции, в армейском строительстве, заявил министр обороны Закир Гасанов.

«Мы тесно сотрудничаем с иностранными странами в военной и военно-технической сфере и внедряем их опыт в армейском строительстве. Мы широко используем в этом направлении опыт братской Турции», — сказал З.Гасанов в четверг в ходе выступления на церемонии, посвященной очередному выпуску молодых офицеров в Азербайджанской высшей военной школе имени Гейдара Алиева.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, по его словам, азербайджанская армия входит в число сильнейших в мире.

«Силу нашей армии повышает наличие грамотных и способных офицеров. Президент Ильхам Алиев уделяет пристальное внимание социальному обеспечению офицеров», — отметил он.

З.Гасанов добавил, что ВС Азербайджана выполняют возложенные на них задачи. «Апрельские боестолкновения и недавнее освобождение захваченных Арменией 25 лет назад территорий Азербайджана наглядный тому пример», — сказал министр.

Minval.az