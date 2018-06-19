Полиция Армении на одной из улиц Еревана обнаружила машины марок УАЗ и ГАЗ, нагруженные солдатскими пайками.

Как передает Sputnik Армения, об этом на своей страничке в Facebook сообщил пресс-секретарь полиции Армении Эдгар Джаноян.

Находка обнаружена в понедельник: при отработке оперативно-розыскных данных правоохранители на парковке по адресу ул. Согомона Таренца, 22 нашли две машины, загруженные мясными консервами с надписью «Солдатский паек, продаже не подлежит!». Водители этих машин оказались членами союза добровольцев «Еркрапа», председателем которого является скандально известный генерал Манвел Григорян.

Эти водители сообщили полицейским, что 16 июня они погрузили консервы в машины возле штаб-квартиры «Еркрапа» на улице Аршакуняц по указанию Назик Амирян — супруги генерала Манвела Григоряна.

Полицейские нашли 2980 консервов.

Водителей доставили в главное управление по борьбе с оргпреступностью полиции Армении. Ведется следствие.

Напомним, что бывший министр обороны, депутат парламента страны Манвел Григорян подозревается в том, что он был участником преступной схемы по хищению помощи, собранной во время обострения конфликта в Карабахе в апреле нынешнего года. Есть подозрения, что Григорян присвоил продовольствие, собранное школьниками для солдат, и скормил им своим животным: медведям и тиграм.

Minval.az