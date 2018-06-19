Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал помогать Украине в освобождении заложников и политических заключенных в России.

Как передает УНИАН, об этом 18 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире «5 канала».

— Это было очень важно по Ильми Умерову и по Ахтему Чийгозу. Мы долго об этом говорили. Это было очень непросто. Я считаю, что Эрдоган сам когда-то должен об этом рассказать, возможно, после выборов, но лучше работать над новым освобождением, — отметил министр.

По его словам, Эрдоган пообещал, что будет «помогать».

Президент Турции сыграл ведущую роль в освобождении заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза осенью прошлого года после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в Турцию призвал Эрдогана содействовать в освобождении украинских заложников.

Minval.az