Вот уже больше полугода центр Баку усиленно перестраивается: вдоль тротуаров устанавливаются металлические фигурные ограждения, благодаря которым пешеходы не будут перебегать дорогу в опасных местах. На спуске у дорог тротуары переоборудуют под удобства инвалидов, во многих местах уже сняли брусчатку, которой несколько лет назад (кстати!) тротуары эти были вымощены. Видимо, городские власти решили максимально улучшить ареал обитания бакинцев. Что ж, дело конечно же благое, но вот только есть некоторые моменты, на которые Исполнительная власть – то ли сознательно, то ли по неведению, то ли по глупости, а то ли по указу откуда-то свыше – глаза все же закрывает. А, тем не менее, такая халатность может привести к человеческим жертвам.

Речь идет об отрезке улицы А.Джавада (бывш. Караева), на углу которой расположено одно из самых красивых зданий центра Баку – «Сеадет Сарайи», где в законном браке соединяют судьбы граждане Азербайджана.

Вот уже второй месяц здание обнесено проволочным ограждением, только со стороны входа в здание осталось небольшое пространство. Остальная территория – начиная от Комитета по делам религий и до угла ул. Истиглалият наглухо закрыта. Территорию эту огородили после реставрации 1-2-этажных домов по ул. А. Джавада перед Формулой-1.

Сотрудник издания Minval.az в течении этих месяцев несколько раз пытался навести справки – по какому поводу обнесли тротуар, ведь дорога на этом перекрестке довольно оживленная, несмотря на наличие «зебры». Получается, что пешеходы, доходя до Комитета по делам религии, вынуждены спускаться на проезжую часть, и не просто спускаться, но еще и обходить припаркованные около тротуара (и вдоль нового проволочного ограждения) машины, подвергая свою жизнь опасности. Кроме того, на противоположную сторону сразу же перейти нельзя – из-за установленных в целях безопасности пешеходов по распоряжению городских властей металлических ограждений. То есть, получается, что человек, которому нужно перейти на противоположную сторону в любом случае вынужден идти по участку трассы, на котором всегда бывает интенсивное движение.

Так почему же воздвигли проволочный каркас вдоль «Сеадет Сарайы»? Точного ответа на этот вопрос сотрудник издания так и не получил. Основная версия – реставрация, но эта версия на самом деле мало похожа на действительность, потому что никаких следов начала реставрационных работ и в помине нет – ни изнутри, ни тем более снаружи. Автора заметки уверили, что работы должны начаться «вот-вот» — недели две назад. Сегодня отговорка была та же самая: точного времени не называют, ждут какого-то распоряжения. Какого и от кого — умалчивают. В ИВ Баку так же ничего нового не сообщили: реставрация, которая начнется вот-вот (словно всем раздали одинаковый текст).

Нам не известно, когда именно начнутся реставрационные работы (и начнутся ли вообще), но очень хотелось бы знать: кто будет отвечать за несчастный случай, который в любую минуту может случиться на этом отрезке дороги?

Согласно мнению правозащитника Эльдара Зейналова, ответственность за несчастные случаи – в том числе и на дорожном участке, возле которого развернуты реставрационные работы, несет строительная компания, эту реставрацию осуществляющая.

Но в том-то и парадокс, что на ограждении нет ни плаката, ни постера, ни объявления, на котором было бы озвучено название строительной компании и ее контакты.

— Это не проблема, — считает Э. Зейналов. – Достаточно позвонить в ИВ, и они озвучат название строительной компании, с которой заключили контракт.

Хотелось бы согласиться с правозащитником, но именно что в ИВ не озвучивают.

— Кроме того, можно пожаловаться на то, что стройка (равно как и подготовка к стройке) ведется с созданием опасности для здоровья и жизни граждан. Но это уже по части МЧС. Такие ситуации встречаются, например, ведется стройка дома напротив Зимнего сада. И компания построила за счет проезжей части дорогу для пешеходов, огороженную со стороны дороги и прикрытую сверху навесом от падения камней со стройки. Так должны были сделать и здесь. То, что там не ведутся работы, не имеет никакого значения, т.к. компания уже приняла на себя ответственность за территорию и обязана сделать безопасной (от машин и от стройки) переход для граждан, — заключил Эльдар Зейналов.

Автор заметки не знает, какой именно временной отрезок обозначает отговорка «вот-вот», и потому полностью согласен с Эльдаром Зейналовым: обратиться в МЧС все же стоит. И чем скорее – тем лучше, пока не произошла трагедия. Ведь если не дай Бог что-то случится, тогда уже точно концов никто не найдет. А значит и виновные останутся без наказания.

Яна Мадатова

Minval.az