Число пострадавших в результате схода с рельсов пассажирского поезда на юге Казахстана увеличилось до 14 человек. Об этом сообщается на сайте компании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ).

Как передает «Газета», все пострадавшие были госпитализированы с места аварии.

Причиной схода с рельсов пассажирского поезда на юге Казахстана, в результате которого погиб человек, могло стать искривление пути.

«ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение», — говорится в сообщении комитета транспорта.

Компания Казахстанские железные дороги создала специальную комиссию для выяснения причин аварии.

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