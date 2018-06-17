Альпинист из Рязани, потерявший сознание при восхождении на гору Казбек в Северной Осетии, скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

В ведомстве также уточнили, что группа спасателей, которая отправилась на помощь россиянину, продолжает восхождение. Ожидается, что они доберутся до места смерти спортсмена, на высоту 3500 метров, к понедельнику. Сегодня они планируют преодолеть планку в 2900 метров.

Стоит отметить, что для спасения альпиниста не привлекли авиацию из-за неблагоприятных погодных условий для полётов.

Aльпинисту из Рязани, восходившему на Казбек вместе с группой, стало плохо сегодня утром, 17 июня. К нему на помощь выдвинулась группа из семи сотрудников североосетинского поисково-спасательного отряда.

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