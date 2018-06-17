Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook фотографию в кабине пилота российского истребителя.

«СУ-31СМ. Нахожусь в кабине пилота одного из лучших истребителей в мире. Я уже в Ереване», — написал он.

Minval.az