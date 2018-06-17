Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook фотографию в кабине пилота российского истребителя.
«СУ-31СМ. Нахожусь в кабине пилота одного из лучших истребителей в мире. Я уже в Ереване», — написал он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook фотографию в кабине пилота российского истребителя.
«СУ-31СМ. Нахожусь в кабине пилота одного из лучших истребителей в мире. Я уже в Ереване», — написал он.
Дата: 2018/06/17 15:15
Раздел: Бывший СССР
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