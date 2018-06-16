Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал уйти в отставку сразу после принятия поправок к Избирательному кодексу.

«В конце сентября премьер-министр Никол Пашинян намерен организовать досрочные парламентские выборы. Поправки к Избирательному кодексу будут внесены в парламент в ближайшие дни с учетом того, что парламент примет их до 15 июля — официального начала отпуска парламента», — пишет армянская газета «Жаманак».

«Сразу после принятия кодекса Пашинян подаст в отставку, инициируя процесс роспуска парламента. А для того, чтобы никакая другая парламентская фракция не посмела выдвинуть своего кандидата, Пашинян обратится к народу с призывом отстаивать достижения революции.

«Такая поспешность обусловлена осознанием того, что эйфория от революции проходит», — отмечает автор публикации.

Minval.az