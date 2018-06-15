Жилые территории, занятые депортированными в 1988-1992 годах из Азербайджана лицами, получившими гражданство Армении, будут приватизированы.

Как передает news.am, такое решение было принято 15 июня на заседании Правительства Армении.

Так, беженцы смогут приватизировать занятые ими жилые территории, в порядке, установленном законом.

Орган государственного управления, которому принадлежат вышеупомянутые территории, после предоставления плана жилой территории, должен заключить договор о пожертвовании с проживающими там жильцами.

Minval.az