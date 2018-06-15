Россельхознадзор отредактировал опубликованное ранее заявление о временном запрете на ввоз в Россию практически всех видов животных из Армении. В структуре признались, что допустили неточность и что запрету подлежат исключительно обезьяны. Вход приматов на российский рынок отныне заказан.

«Россельхознадзор информирует о допущенной неточности в предыдущем сообщении относительно введения временного запрета на поставки всех видов животных из Армении. Так, запрету подлежат только животные из отряда приматов. Предыдущее сообщение следует считать недействительным», — говорится в сообщении ведомства.

Данные ограничения введены по причине выявления Россельхознадзором неоднократных нарушений при документальном и физическом контроле ввоза указанных животных из Армении.

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Россельхознадзор с 14 июня ввел временные ограничения на ввоз из Армении в Россию всех видов живых животных, птиц, рептилий, амфибий и гидробионтов (организмы, обитающие в водной среде, например, рыбы), следует из документа российского ведомства.

«Исключение составляют перемещаемые владельцами для личного пользования, собаки, кошки, хорьки, фретки, норки, а также попугаи и канарейки в количестве не более двух голов», — добавляет Россельхознадзор.

Решение было принято «в целях защиты территории Российской Федерации от заноса особо опасных заболеваний, общих для человека и животных».

Minval.az