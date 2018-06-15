Кассационный суд Армении освободил бывшего «главнокомандующего Армии обороны» сепаратистского режима Карабаха Самвела Бабаяна.

Как передают армянские СМИ, кассационный суд изменил меру пресечения Бабаяну с учетом личных поручительств, представленных 11 депутатами парламента Армении.

Отметим, что экс-министр обороны сепаратистов Самвел Бабаян был признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет. Он и еще двое граждан были задержаны по подозрению в контрабанде ЗРК «Игла». Согласно пресс-центру Службы национальной безопасности Армении, в рамках следствия получены данные о том, что лица, приобретшие и доставившие части ЗРК в Армению, действовали по заказу и предварительному сговору с Самвелом Бабаяном. Позже следствие передумало и отказалось от обвинения в контрабанде, при этом Бабаяну добавлено обвинение в отмывании денег.

Minval.az