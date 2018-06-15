Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян выступил в поддержку нового руководителя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Армении Смбата Гогяна.

«Смбат Гогян — руководитель Высшей аттестационной комиссии Армении. Многие страны мечтали бы иметь ученого его уровня – свободного, ищущего и находящего новое. Моя безоговорочная поддержка Смбату. Уверен, что сфера в скором времени качественно изменится», — написал Арутюнян в Facebook.

Отметим, назначение Гогяна вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. В частности, серьезная критика посыпалась на него из-за его фотографий в Facebook, на которых он изображен в форме СС (photoshop, который опубликовал он сам). Порицания удостоились также снимки, где он сидит на корточках на капоте машины. Общественность сочла эти публикации слишком провокационными и легкомысленными.

Старший научный сотрудник Института математики Национальной Академии наук Смбат Гогян раньше тренировал школьные команд Армении на международных олимпиадах по математике.

Minval.az