Президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» заявил, что Крым является российским, так как все проживающие на территории полуострова говорят по-русски.

Об этом, согласно информации «Медузы», сообщает Buzzfeed со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника издания, такое заявление президент США сделал во время ужина с другими лидерами стран, входящих в G7. Также, рассказал источник Buzzfeed, Трамп выразил недоумение тем фактом, что западные страны поддерживают Украину, назвав ее «одной из самых коррумпированных стран в мире».

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