Актер Алексей Панин прокомментировал инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предложившего при споре родителей за право опеки передавать ребенка в другую семью.

Панин заявил, что такой закон никогда не примут, и подчеркнул, что его не интересует ничего из происходящего в России.

«Мне не интересно, что говорит Жириновский. Не интересно, что происходит в Госдуме. Мне не интересно, что происходит в этой стране», — сказал актер в интервью телеканалу «360».

По его словам, «в этой стране никогда ничего не изменится». При этом он добавил, что его больше волнует, что в России «люди умирают, когда мы чемпионаты мира проводим».

Напоследок Панин дал совет россиянам: «Если они хотят хоть чуть-чуть пожить как люди, пускай продают все, что у них есть, и валят из этой страны».

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