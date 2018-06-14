Премьер-министр Армении Никол Пашинян отобедал с главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Об этом Симоньян сообщила в своем микроблоге Twitter.

«Прямо сейчас обедаем с Пашиняном. Вчера он дал интервью нашему каналу, а сейчас за обедом я подняла тост за российско-армянскую дружбу и спросила, что он думает по поводу этой самой дружбы. Он сказал, что теперь отношения будут лучше, а не хуже, и он убежден, что они уже стали лучше. Вот за это и выпили», — написала она.

Отметим, что Пашинян находится в Москве с целью участия в церемониии открытия Чемпионата мира по футболу.

Minval.az