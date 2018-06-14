Согласно утвержденному Министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки, артиллерийские подразделения провели практические стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок DANA. Стрельбы проводились в условиях максимально приближенных к боевым.

Как сообщается на сайте Минобороны, с применением 152 мм артиллерийских средств, оснащенных системой автоматизированного управления, были уничтожены живая сила, огневые средства, долговременные огневые точки, пункты управления, артиллерийские и минометные батареи условного противника.

Командование высоко оценило боевую подготовку личного состава, привлеченного к учениям.

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