Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет, передает РБК.

«Несмотря на поздний старт по этому вопросу (повышение пенсионного возраста) предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции», — заявил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, правительство выбрало основным сценарий повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин, до 63 для женщин. Такой вариант предлагало министерство первого вице-премьера Антона Силуанова. В правительстве обсуждались еще два варианта повышения, предложенные Минтрудом: для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 или до 62 и 60 лет соответственно.

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